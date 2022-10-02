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02 Ekim 2022 Pazar 17:49:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 17:49:00

Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: MSB

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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir polisi şehit eden PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir polisi şehit eden PKK/YPG'li teröristlere derhal karşılık verildiğini, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG'li teröristlere derhal karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Etiketler : fırat kalkanı milli savunma bakanlığı pkk ypg
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