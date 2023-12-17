Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 17, 2023
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Jvq7vgYG86
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