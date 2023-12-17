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17 Aralık 2023 Pazar 13:27:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 13:27:00

Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk ypg terörist
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