Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2024
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle... pic.twitter.com/qCzpe3k25n
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