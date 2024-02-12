Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi verildi.

Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle... pic.twitter.com/qCzpe3k25n — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2024