Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz.



Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/2sUOxD9XIn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2023