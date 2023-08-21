VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Marka olmuş bir belediyecilik anlayışımız var"
Ege'de korkutan deprem!
Kadıköy Belediyesinde çalışan işçiler, yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı
"Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması"
Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde! Yeni adımlar atılacak
"Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandıracağız"
21 Ağustos 2023 Pazartesi 12:08:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 12:08:00

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Karadeniz hazırlığı

Karadeniz hazırlığı
Artık başka projelere

Artık başka projelere
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX