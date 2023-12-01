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01 Aralık 2023 Cuma 13:38:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 13:38:00

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist fırat kalkanı bölgesi
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