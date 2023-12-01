Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz.



Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/zp9fKMHH5M — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2023