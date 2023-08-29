Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." bilgisi verildi.