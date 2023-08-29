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29 Ağustos 2023 Salı 12:43:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 12:43:00

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." bilgisi verildi.

KAHRAMAN MEHMETÇİK, TERÖRİSTLE MÜCADELESİNİ SURİYE'NİN KUZEYİNDE DE ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR.

FIRAT KALKANI BÖLGESİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLEN 2 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST, KOMANDOLARIMIZIN BAŞARILI MÜDAHALESİYLE ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ.... PİC.TWİTTER.COM/EROLPA5L9J

&MDASH; T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (@TCSAVUNMA) AUGUST 29, 2023
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK/YPG Kahraman Mehmetçik
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