Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist öldürüldü
Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de içinde olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi. Devam eden atışlar sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de içinde olduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2023
Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz... pic.twitter.com/fjD38TJsXA
Açıklamada, şu sözler yer aldı:
"Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti.
Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi."
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