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12 Haziran 2023 Pazartesi 09:58:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 09:58:00

Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist öldürüldü

Kaynak: TRT Haber

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Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de içinde olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi. Devam eden atışlar sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de içinde olduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, şu sözler yer aldı:

"Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti.

Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı fırat kalkanı bölgesi terörist
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