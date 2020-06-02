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Firari vatan haini John Dündar'ın kaçak villası 11 Haziran'da yıkılacak
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02 Haziran 2020 Salı 13:43:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 13:43:00

Firari vatan haini John Dündar'ın kaçak villası 11 Haziran'da yıkılacak

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Firari gazeteci Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villası için karar verildi.. Hazine arazisine kaçak yapılar yaptıran Can Dündar'ın villasının bazı bölümleri 11 Haziran'da yıkılacak..

MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan, Almanya'ya firar ettiği için hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villası için Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü harekete geçmişti. Alınan karar doğrultusunda düzenlemeler yapılmazsa kaçak villanın 11 Haziran'da yıkılacağı öğrenildi.

Can Dündar’ın Bodrum’un en gözde mahallelerinden biri olan Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan lüks villasının 28 metrekaresinin orman arazisini, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü harekete geçti.

Müdürlüğün isteği doğrultusunda villada inceleme yapan Bodrum Belediyesi Yapı ve İmar ekipleri, villanın yüzme havuzunun yanı sıra 'pergole, asma balkon ve çardak' kısımlarının da kaçak olarak yapıldığını tespit edildi.

Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de uydu fotoğraflarından Dündar’ın villasındaki kaçak kısımların tamamını tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından, işgal edilen devlet arazileri ve kaçak olarak yapılan 'havuz, pergole, asma balkon ve çardak' bölümlerinin hiçbirinin 'Yapı Kayıt Belgesi' olmadığı ortaya çıktı.

Can Dündar ve eşi Dilek Dündar’ın üzerine ortak tapusu bulunan milyon dolarlık villanın tahliye edilmesi için Bodrum ve İstanbul’daki adreslere eş zamanlı gönderilen yazının, Dündar ailesinin İstanbul’daki adresinde çalışanlara tebliğ edildiği öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Can Dündar villadaki kaçak kısımları 11 Haziran tarihine kadar yıktırmazsa, bu yapılar Bodrum Belediyesi ekipleri veya Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce yıkılacak.

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