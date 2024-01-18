VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kosova'da euro dönemi başlıyor
20 ilde zehir tacirlerine operasyon
İşgalci İsrail, Lübnan'da bir aracı hedef aldı
Yeni başsavcılar belli oldu
İnsanları kaçırıp işkence etmişler... Litvanya CIA'in suç ortağı sayıldı
Pakistan: Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun sığınakları vuruldu
18 Ocak 2024 Perşembe 13:23:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 13:23:00

Firari FETÖ'cüler Aydın'da yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Aydın'da 10 FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Aydın'da, FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen 10 kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak ve benzeri suçtan yargılandıkları davalarda haklarında verilmiş hapis cezaları kesinleşmesine karşın teslim olmayan hükümlüleri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, 9 yıl 4 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezalarına çarptırılan ve aralarında gazeteci A.A, avukat A.B ile eski dershane müdürü S.H'nin de bulunduğu 10 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Etiketler : aydın fetö operasyon
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX