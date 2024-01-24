VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya'daki deprem konutlarında sona gelindi
Astana'da kritik zirve
İstanbul'da "Gazze Savaşı'nda medyanın rolü" ele alınacak
Esenler'de uyuşturucu operasyonu
İYİ Parti'nin İstanbul adayı belli oldu
İbn Haldun Üniversitesi ve TUSAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı
24 Ocak 2024 Çarşamba 10:40:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 10:40:00

Firari FETÖ'cü mutfak dolabından çıktı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Bursa'da yapılan operasyonda, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, mutfak dolabının içinden çıktı.

Bursa'da yapılan operasyonda, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, mutfak dolabının içinden çıktı. FETÖ'cü dolap faresinin yakalanma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu bir adrese operasyon yapıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Bursa Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs merkez Nilüfer ilçesinde tespit edilen adresinde yapılan aramada mutfak dolabının içerisinde saklanır vaziyette iken yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Etiketler : fetö operasyon dolap
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX