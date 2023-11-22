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22 Kasım 2023 Çarşamba 14:17:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 14:17:00

Firari FETÖ'cü Mehmet Kamış yakalandı

Kaynak: AA

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İzmir'de MİT ve Emniyet Müdürlüğü ortak operasyonunda, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmen yardımcısı Mehmet K. gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı bulunan Mehmet K'nin yakalanması için Çeşme'de operasyon düzenledi.

Kapatılan Zaman gazetesinde bir dönem genel yayın yönetmen yardımcılığı yapan ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen şüpheli, ilçede gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Etiketler : fetö izmir operasyon
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