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20 Mart 2024 Çarşamba 15:45:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 15:45:00

Firari FETÖ'cü Kayseri'de yakalandı

Kaynak: AA

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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü ihraç pilot üsteğmen yakalandı.

Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ihraç pilot üsteğmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'da yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

Kocasinan ilçesinde adrese düzenlenen operasyonda yakalanan ihraç pilot üsteğmenin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : kayseri fetö operasyon
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