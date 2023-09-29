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Firari FETÖ'cü Kayseri'de yakalandı
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29 Eylül 2023 Cuma 20:45:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 20:45:00

Firari FETÖ'cü Kayseri'de yakalandı

Kaynak: AA

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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri'de FETÖ kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan eski sağlık teknisyeninin Kocasinan ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler : KAYSERİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALAMA
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