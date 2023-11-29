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29 Kasım 2023 Çarşamba 09:42:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 09:42:00

Firari FETÖ'cü Kars'ta yakalandı

Kaynak: AA

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Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kars'ta, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars'ta yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin (39) saklandığı adresi tespit etti.

Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlü M.Y. yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Etiketler : kars fetö jandarma
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