Firari FETÖ'cü Kars'ta yakalandı
Kaynak: AA
Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kars'ta, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars'ta yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin (39) saklandığı adresi tespit etti.
Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlü M.Y. yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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