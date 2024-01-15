Firari FETÖ'cü eski polis Erzurum'da yakalandı
Kaynak: AA
Erzurum'da, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince, 13 Ocak'ta, FETÖ'ye yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda yapılan operasyonda, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis Fatih Y, yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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