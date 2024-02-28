Firari FETÖ'cü Erzurum'da yakalandı
Kaynak: AA
Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Erzurum'da FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
- Dikkat çekici rapor: Türkiye Diplomatik ağı en geniş 3. ülke!
- YKS geç başvuruları 5-7 Mart'ta
- İstanbul'da tramvay kazası! Bir kişi hayatını kaybetti
- Bakan Bolat: Dış ticaret açığındaki düşüş eğilimi sürüyor
- Hamas lideri Heniyye'den "İsrail sahada dayatamadığını siyasetle alamaz" açıklaması
- "Sorumluluğumuz Türkiye Yüzyılı Bayrağı'nı zirveye çıkartmaktır"