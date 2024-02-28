Firari FETÖ'cü Erzurum'da yakalandı

Erzurum'da FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda "FETÖ terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.