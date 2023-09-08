VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa'da Kuran'a sistematik saldırı: Charlie Hebdo'dan yeni alçaklık!
Firari FETÖ'cü Erzincan'da yakalandı
Filenin Sultanları, olimpiyat elemeleri için Japonya'ya gitti
New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ''bir ilk'' diyerek açıkladı: 1 trilyon doları aştık
ABD'den yapay zeka hamlesi
08 Eylül 2023 Cuma 22:54:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 22:54:00

Firari FETÖ'cü Erzincan'da yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Erzincan'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve daha önce KHK ile kapatılan özel kurumda yönetici konumda bulunan, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K'nin kent merkezinde olduğunun bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma neticesinde saklandığı yeri tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli, adliyedeki işlemlerin ardından Erzincan T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Etiketler : erzincan fetö hükümlü
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX