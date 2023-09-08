Firari FETÖ'cü Erzincan'da yakalandı
Kaynak: AA
Erzincan'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve daha önce KHK ile kapatılan özel kurumda yönetici konumda bulunan, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K'nin kent merkezinde olduğunun bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen çalışma neticesinde saklandığı yeri tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheli, adliyedeki işlemlerin ardından Erzincan T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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