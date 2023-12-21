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Firari FETÖ'cü Bursa'da kıskıvrak yakalandı
21 Aralık 2023 Perşembe 22:19:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 22:19:00

Firari FETÖ'cü Bursa'da kıskıvrak yakalandı

Kaynak: AA

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bursa'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ardahan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki çalışma sonucu firari hükümlünün Bursa'da olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreste yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Etiketler : FETÖ üyesi hapis cezası firari hükümlü
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