VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuveyt'in yeni Başbakanı belli oldu
BM, Gazze'deki göç çağrılarından rahatsız
Irak: Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıdan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sorumlu
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 63 gözaltı
İYİ Parti'de İmamoğlu pişmanlığı: Keşke ona oy vermeseydik
İsrail zulmü devam ediyor: Gazze'de şehit sayısı 22 bin 438 oldu!
04 Ocak 2024 Perşembe 15:47:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 15:47:00

Firari FETÖ'cü Afyonkarahisar'da yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden arandığı için gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, aranması bulunan M.K'yi Marulcu Mahallesi'nde yakaladı.

Astsubay Başçavuş olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen M.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Etiketler : afyonkarahisar fetö operasyon
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX