Firari FETÖ hükümlüsü Kayseri'de yakalandı
Kaynak: AA
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt'te yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında verilen hapis cezası kesinleşen eski komiser yardımcısının saklandığı adresi tespit etti.
FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Talas ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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