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07 Kasım 2023 Salı 10:15:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 10:15:00

Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Afyonkarahisar'da yakalandı

Kaynak: AA

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen O.T'nin Dişli beldesinde bulunduğunu tespit etti.

Hükümlü, belirlenen adreste yakalandı.

Meslekten ihraç edilen eski polis memuru O.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Etiketler : afyonkarahisar fetö hükümlü
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