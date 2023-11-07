Firari FETÖ hükümlüsü eski polis Afyonkarahisar'da yakalandı
Kaynak: AA
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen O.T'nin Dişli beldesinde bulunduğunu tespit etti.
Hükümlü, belirlenen adreste yakalandı.
Meslekten ihraç edilen eski polis memuru O.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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