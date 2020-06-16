  • BIST
    110940
  • Dolar
    6,8464
  • Euro
    7,6979
  • Altın
    380,2550
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
LGS'ye gireceklere uzman tavsiyeleri
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali'deki terör saldırısına kınama
Bakan Kurum ve Bakan Gül, Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi için bir araya geldi
Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi yaralandı
Başkan Erdoğan'dan depremde şehit olan Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü
83 Türkün mezar yerleri bulundu
NATO'nun hamlesi Rusya'yı kızdırdı: Gerekli önlemleri alacağız
Türkiye Mali'deki terör saldırısını kınadı
Can Dündar'a şok! İnternet sitesi ve radyosu için flaş karar!
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı!
Tamamen yerli ve milli! Bakan Akar bizzat test etti
Almanya'nın başkenti Berlin'de 369 hane karantinaya alındı
NATO'dan flaş Libya çıkışı: Durum çok tehlikeli
Kadın girişimci ve ihracatçılar için network platformu oluşturulacak
Türk-Rus ortak devriye esnasında patlama! Bakanlık açıklama yaptı
Çin'den umut veren açıklama: Yüzde 90'ın üzerinde olumlu sonuç verdi
Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten kafaları karıştıran paylaşım
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Mars atmosferinde yeşil ışık keşfedildi
Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK'lı 7 terörist Afrin'deki operasyonda yakala ...
Fatih Terim'den flaş Muslera açıklaması: Muslera bizim için...
Yargıtay Mersin'deki darbe girişimi davasında kararını verdi
16 Haziran 2020 Salı 17:18:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 17:24:00

Firari Can Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı

ABONE OL

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar'a ait, internetten yayın yapan "Özgürüz Radyo" ve "ozguruz20.org" internet sitesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) devreye girmesiyle, mahkeme tarafından erişime kapatıldı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, internetten yayın yapan radyo ve televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi Kurula verildikten sonra İzleme ve Değerlendirme Dairesinde kurulan özel ekip, kaçak yayınları takibe aldı.

Yapılan sıkı takip sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan firari Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen "ozguruz20.org" sitesi kapatıldı.

Sitede "Özgürüz Radyo" ismi altında, canlı ve bir yayın akış çizelgesine bağlı kaçak radyo yayını yapıldığını tespit eden RTÜK, devletin ilgili kurumlarını harekete geçirerek konunun mahkemeye taşınmasını sağladı.

İnceleme sonrası mahkeme, ilgili kaçak radyo yayınının durdurulmasına karar verdi ve internet sitesine erişim engeli getirdi.

GİZLİ BİLGİLERİ AÇIKLAMA SUÇU...

Firari Can Dündar'ın "gizli belge ve bilgileri açıklamak" ve "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından yargılaması devam ediyor.

Yargılamadan kaçmak için yurt dışına firar eden ve hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Dündar, RTÜK tarafından kapatılan radyosunda Türkiye aleyhinde yayınlar yapıyordu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER