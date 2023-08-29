Firari 4 FETÖ'cü Karabük'te yakalandı

Karabük'te silahlı terör örgütü üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlünün kentte bulunduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu arada yakalananların, Karabük Adliyesi'nde görev yaparken ihraç edildikleri öğrenildi.