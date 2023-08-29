Firari 4 FETÖ'cü Karabük'te yakalandı
Kaynak: AA
Karabük'te silahlı terör örgütü üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.
Karabük'te silahlı terör örgütü üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlünün kentte bulunduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Bu arada yakalananların, Karabük Adliyesi'nde görev yaparken ihraç edildikleri öğrenildi.
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