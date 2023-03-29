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Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği TBMM'de görüşülecek
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29 Mart 2023 Çarşamba 17:05:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 17:05:00

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği TBMM'de görüşülecek

Kaynak: AA

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AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifinin yarın Genel Kurulda ele alınacağını açıkladı.

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanun teklifinin yarın Genel Kurulda ele alınacağını bildirdi.

Etiketler : tbmm finlandiya nato

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