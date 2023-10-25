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25 Ekim 2023 Çarşamba 18:18:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 18:18:00

Finlandiya'da Türk Büyükelçiliğine çirkin saldırı

Kaynak: AA

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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Türk Büyükelçiliğinin girişine boyalı ve sis bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Finlandiya'da, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinin girişine boyalı ve sis bombalı saldırı düzenlendi.

Helsinki Polisinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçilikte görülen dumanın ardından polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maskeli kişiler, kiralık bisikletlerle boyalı ve sis bombalı saldırıyı gerçekleştirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Etiketler : türk büyükelçilik helsinki saldırı
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