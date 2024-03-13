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"Rusya, Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor"
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13 Mart 2024 Çarşamba 18:22:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 18:22:00

Finlandiya: Rusya, Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor

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Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya'nın "Batı ile uzun süreli bir çatışmaya" hazırlandığını belirterek, Avrupa Birliği'nin bu tehdide şimdi yanıt verememesinin uzun vadeli riskler doğuracağı uyarısında bulundu.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Avrupa'nın geleceğiyle ilgili oturumda konuştu.

Ukrayna'daki savaşa değinen Orpo, "Bugün Ukrayna'ya harcanan her avronun, Rusya'nın kazanması durumunda alternatif maliyetlerle karşılaştırıldığında düşük bir bedel olduğunu söylüyorum." dedi.

Orpo, Ukrayna'ya desteği artırma çağrısında bulunarak, "Rusya, açıkça Batı ile uzun bir çatışmaya hazırlanıyor. Avrupa için kalıcı ve varoluşsal bir askeri tehdit teşkil ediyor. Birleşik bir Avrupa olarak buna yeterince yanıt veremezsek, önümüzdeki yıllar tehlikelerle ve yaklaşan saldırı tehdidiyle dolu olacak." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Rusya ile 1300 kilometreden fazla bir sınırı paylaştığını anımsatan Orpo, NATO'ya katılma kararının ciddi değerlendirmeler sonucunda alındığını, şimdi de komşusu İsveç'i İttifakın parçası olarak görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Orpo, Avrupa'nın savunma sanayisini güçlendirmesi, sınırlarını kuvvetlendirmesi, bürokrasiyi azaltması, sürdürülebilir maliye politikaları uygulaması, iş gücü piyasasını reforme etmesi ve yeni ticaret anlaşmaları yapması gerektiğini kaydetti.

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Etiketler : Rusya Savaş Finlandiya Batı
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