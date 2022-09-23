Kılıçdaroğlu adaylık için gizli görüşme yapıyor

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23 Eylül 2022 Cuma 10:34:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 10:34:00

Financial Times'tan çarpıcı 6'lı masa analizi! 'Çatlaklar oluştu, dağılmamak için çabalıyor'

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Dünyaca ünlü İngiliz yayın kuruluşu Financial Times, aday deklare edemediği için tepkilerin hedefinde olan muhalefetin 6'lı masası ile ilgili çarpıcı bir analiz yazısı yayınladı. Yazıda, 6'lı masa için 'Yüzeyinde çatlaklar oluştu ve dağılmamak için çabalıyor. ifadeleri kullanıldı. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu için ise “Kapalı kapılar arkasında DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'la görüşüyor, adaylığı için HDP ile yakınlaşıyor” denildi.

İngiliz Financial Times, 6'lı masayı mercek altına aldı, "Dağılmamak için çabalıyor, çay içmek için bile bir araya gelemiyorlar" dedi. Gazete, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını garantiye almak için gizli görüşmeler yaptığına dikkati çekti.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, 6'lı masa hakkında dikkat çekici bir haber yaptı. Laura Pitel imzalı haberde, yerel seçimlerde birlikte hareket eden muhalefet blokunun dağılmaya başladığı iddia edildi, "Gelecek yılki seçimlerde büyük umutları olan koalisyonun yüzeyinde çatlaklar oluştu ve dağılmamak için çabalıyor" ifadelerine yer verildi.

ÖNCE KENDİ ADAYLARI

Financial Times, "Hem HDP'den hem de İyi Parti'den yetkililer en sonunda ilk turda kendi adaylarıyla cumhurbaşkanlığı oylamasına çıkma kararı alırlarsa ikinci turda Erdoğan karşısında kalan adaya destek verebilirler" denildi.

Ancak gazeteye konuşan uzmanlar, bu durumun risk oluşturacağına dikkat çekti. Bazı muhalefet partileri arasındaki ilişkilerin çok kırılgan olduğunu öne süren gazete, "Teoride Erdoğan'a karşı birleşmesi gereken parti liderleri birlikte çay bile içmeyi reddediyor" yorumunu yaptı. Gazete, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında stratejik bir anlaşmazlık olduğuna dikkat çekti; Akşener'in aday olarak Mansur Yavaş'ı istediğini yazdı. Haberde, "73 yaşındaki Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı yenme olasılığının birkaç alternatiften daha düşük olduğunu söyleyen anketlere rağmen, kendini öne sürmeye kararlı" denildi. Öte yandan İyi Parti'den yetkililer Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar arkasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmeler yaptığını da öne sürdü. İyi Parti'de rahatsızlık yaratan bir diğer konunun ise HDP ile yakınlaşması olduğu da belirtildi. Haberde tarafların görüşlerine de yer verildi: "CHP'den yetkililer oy oranı yüzde 11 olan HDP'ye sırt çevrilmemesi gerektiğini söylerken İyi Parti'den bir yetkili ise 'Biz neysek oyuz. Biz de bir yere kadar göz yumabiliriz' dedi."

Etiketler : İngiliz Financial Times 6 lı masa kemal kılıçtaroğlu HDP
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