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29 Aralık 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 08:30:00

Financial Times'tan Başkan Erdoğan analizi: Ustaca hareket ediyor! Türkiye'nin önemli rolüne vurgu

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Rusya-Ukrayna savaşının uluslararası etkilerini değerlendiren Financial Times manşetine koyduğu bir haberinde Türkiye ve Başkan Erdoğan'la ilgili önemli noktalara vurgu yaptı. "Erdoğan elini ustaca oynadı" ifadelerine yer verilen haberde Türkiye'nin özellikle tahıl krizinde etkin rol oynadığından ve ilerideki barış müzakereleri için çok önemli olduğundan bahsedildi.

İngiliz Financial Times, bu yıl yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte değişen dengeler ve Rusya-Batı arasındaki soğuk savaşla birlikte dünyanın yeni yapısını değerlendirdi. Yapılan analizde ise özellikle Türkiye'ye vurgu yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsedilen haberde, Erdoğan'ın uluslararası arenada elini ustaca oynadığından bahsedildi. Haberde "Türkiye, NATO üyeliğine rağmen Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına katılmadı." sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin baskılara boyun eğmediğinden bahsedilen haber Türkiye ile NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya arasındaki 3'lü muhtıradan ve Türkiye'nin zaferindene de değinildi.

Nitekim, Türkiye başka İskandinav ülkelerinin NATO'ya girme talebini veto etmiş, uzun görüşmelerden sonra isteklerini kabul ettirince de NATO yoluna yeşil ışık yakmıştı. Dünya basını bu yaşananları 'Türkiye'nin zaferi' olarak isimlendirmişti.

Haberin devamında ise Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünya çapında yaşanan tahıl krizinin çözülebilmesi ve gıda enflasyonunun azalabilmesi için ara buluculuk yaptığına dikkat çekildi.

Analizde, "Türkiye, gelecekteki barış müzakerelerinde önemli bir rol oynayabilir" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : İngiliz Financial Times Türkiye NATO Recep Tayyip Erdoğan
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