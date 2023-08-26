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26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:12:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:12:00

Filozof hurdacı arkeolog olacak

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Edirne'de emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak evini geçindiren 72 yaşındaki tarih bölümü mezunu Şevki Kılıç (72), Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü kazandı.

Edirne'de emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak evini geçindiren 72 yaşındaki tarih bölümü mezunu Şevki Kılıç (72), Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü kazandı. Kılıç, "Hem okuyorum hem de hurdacılığa devam ediyorum" dedi.

Kılıç, "Tarih bölümünü okurken 'bilge amca' lakabı takmışlardı. Beni tanıyanlar ise 'filozof hurdacı' diye lakap taktılar. Bundan gocunmuyorum, hoşuma da gidiyor. Yaptığım işi de helal para kazanmak olarak görüyorum" diye konuştu.

Etiketler : Filozof Edirne Şevki Kılıç Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
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