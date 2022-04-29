Film sahnelerini aratmayana takas!

ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından 20 yıl hapse mahkum edilen Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile Rusya'da polise saldırmaktan dolayı 9 yıl hapse mahkum edilen ABD eski Deniz Piyadesi Trevor Reed'in Türkiye'de takas edilmesi dünya basında geniş yer buldu.

Reed'in 2019'da sarhoş olduğu gerekçesiyle karakola götürülürken polis memuruna saldırdığı iddia edildi. 9 yıl hapis cezası verilen Reed, Beyaz Saray Koruma Birliği'nde dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı korumakla görevlendirildi. Yaroşenko ise ABD'de uyuşturucuyla mücadele birimi olan DEA tarafından 2009'dan beri aranıyordu. Yaroşenko'nun önce Kolombiya'dan Afrika'ya uyuşturucu taşımasına izin verildi. ABD'ye uyuşturucu sokması için ikna edilen Yaroşenko Liberya'da DEA ajanları tarafından tutuklandı.

Takas Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşti.

TAKAS MİT KOORDİNESİNDE

Rusya'da tutuklu ABD'li eski asker Travor Reed (30) ile ABD'de tutuklu Rus pilot Konstantin Yaroşhenko'nun (53) Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki takası, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesi ve gözetiminde gerçekleşti. Takasın Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesi olduğu belirtildi. 2018'de Kenya'da kaçırılan İtalyan hemşire Silvia Constanzo Romano da yine MİT tarafından 2020'de kurtarılarak İtalya'ya teslim edilmişti.