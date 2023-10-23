Filistinlilere karşı katliamları tırmandıracak gelişme: İsrail, sivillere silah dağıttı

İsrail işgal güçleri 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü katliamlarda 5 bin 87 Filistinliyi şehit etti.

Bölgede akan kanı daha da arttırmaya çalışan İsrail, Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamların yanı sıra bu sefer de Batı Şeria'da bulunan sivillere silah dağıttı.

Aşırı sağcı ve Filistin düşmanı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sivil İsraillilere silah dağıtımı yapıldığı anların görüntüleri paylaştı.

Nefret söylemleri ile sık sık gündeme gelen Ben-Gvir, "Savaşın başından bu yana ülke genelinde 496 yedek birlik kurduk, vatandaşları silahlandırmaya, silahlı yedek birlikler kurmaya devam edeceğiz. Silah hayat kurtarır!" sözleri ile Filistinlilere karşı İsrail halkına sivil silahlanma çağrısında bulundu.

Filistin düşmanı Ben-Gvir 12 Ekim'de yaptığı paylaşımında "Önümüzdeki günlerde alınacak yaklaşık 20 bin silahtan şu ana kadar 4 bine yakın uzun namlulu silah temin edildi. Son iki günde ise kuzey ve sahil bölgelerindeki onlarca yerleşim birimine 2 bine yakın silah dağıtıldı" açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'de devlet eliyle katliamların meşrulaştırılması ve sivil halkında Filistinlilere yönelik katliamlara dahil edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Tüm ateşkes ve barış çağrılarına rağmen sivil katliamlarına devam eden işgalci İsrail ordusuna ek olarak sivillerin de silahlandırılıp katılması tepkilere neden oldu.