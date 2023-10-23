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23 Ekim 2023 Pazartesi 20:50:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 20:50:00

Filistinlilere karşı katliamları tırmandıracak gelişme: İsrail, sivillere silah dağıttı

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinlilere yönelik sürdürdüğü katliamlar devam ederken 5 bin 87 Filistinli şehit oldu. İsrail tarafınca bölgede katliamları tırmandıracak bir gelişme daha yaşandı. Aşırı sağcı görüşleri ve nefret söylemleri ile gündeme gelen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Batı Şeria'da bulunan sivillere silah dağıttı.

İsrail işgal güçleri 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü katliamlarda 5 bin 87 Filistinliyi şehit etti.

Bölgede akan kanı daha da arttırmaya çalışan İsrail, Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamların yanı sıra bu sefer de Batı Şeria'da bulunan sivillere silah dağıttı.

Aşırı sağcı ve Filistin düşmanı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sivil İsraillilere silah dağıtımı yapıldığı anların görüntüleri paylaştı.

Nefret söylemleri ile sık sık gündeme gelen Ben-Gvir, "Savaşın başından bu yana ülke genelinde 496 yedek birlik kurduk, vatandaşları silahlandırmaya, silahlı yedek birlikler kurmaya devam edeceğiz. Silah hayat kurtarır!" sözleri ile Filistinlilere karşı İsrail halkına sivil silahlanma çağrısında bulundu.

Filistin düşmanı Ben-Gvir 12 Ekim'de yaptığı paylaşımında "Önümüzdeki günlerde alınacak yaklaşık 20 bin silahtan şu ana kadar 4 bine yakın uzun namlulu silah temin edildi. Son iki günde ise kuzey ve sahil bölgelerindeki onlarca yerleşim birimine 2 bine yakın silah dağıtıldı" açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'de devlet eliyle katliamların meşrulaştırılması ve sivil halkında Filistinlilere yönelik katliamlara dahil edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Tüm ateşkes ve barış çağrılarına rağmen sivil katliamlarına devam eden işgalci İsrail ordusuna ek olarak sivillerin de silahlandırılıp katılması tepkilere neden oldu.

Etiketler : İSRAİL KATLİAM FİLİSTİN Ben-Gvir
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