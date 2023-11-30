Filistinli küçük kızın röportajını kesip dünyayı aldatmaya çalıştılar! Türkiye İsrail'in yalanını ifşa etti

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve resmi devlet hesaplarından paylaşılan röportaj görüntüleriyle ilgili, "Filistinli kız, Hamas'ın Gazze'de sivilleri tehlikeye attığını söyledi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanlığı ve resmi devlet hesaplarından paylaşılan röportaj görüntüleri ile ilgili, "Filistinli kız, Hamas'ın Gazze'de sivilleri tehlikeye attığını söyledi" iddiası doğru değildir. Bahse konu röportajın bir kısmı kesilerek yanlış bir tercümeyle manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili videonun tamamı incelendiğinde aslında muhabirin küçük kıza "Sen bir çocuk olarak işgal güçlerine ne demek istersin?" sorusunu sorduğu, küçük kızın ise "Böyle bir şey olması mümkün değil, çünkü kurbanların büyük kısmı çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Ve birçoğu yıkılan binaların altında, birçoğunun cenazesini bile çıkarmamışlar..." cevabını verdiği görülmektedir" denildi.