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29 Aralık 2023 Cuma 21:05:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 21:05:00

Filistin'in Moskova Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu

Kaynak: AA

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Filistin'in Moskova Büyükelçiliği önüne İsrail'i kınamak için Noel ağaçları konuldu.

Filistin'in Moskova Büyükelçiliği önüne, Filistin'le dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla Noel ağaçları ve oyuncaklar bırakıldı.

Yılbaşına girilirken Rusya'nın başkenti Moskova'daki Filistin Büyükelçiliğine gelen vatandaşlar, Filistin'le dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye saldırısını kınamak amacıyla Noel ağaçları ile oyuncaklar bıraktı.

Büyükelçiliğin önüne bırakılan 50'den fazla Noel ağacında, İsrail'in saldırılarını gösteren fotoğraflar ile "Filistin'e yardım" karekodları yer aldı.

Etiketler : Noel ağaçları Filistin İsrail kınaması RUSYA MOSKOVA
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