Filistin'de Macron'a soğuk duş

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyaretini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Ramallah'taki El-Menara Meydanı'nda toplanan onlarca Filistinli, Macron'un ziyaretini protesto etti.

Macron'un Filistin topraklarına gelmesini reddeden göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Gazze savaşında İsrail'den yana tavır almasını kınayan dövizler taşıdı.

Macron bugün İsrail'de mevkidaşı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netayhau ile bir araya gelerek İsrail ile dayanışmasını ifade etmişti.

Gün içinde Ramallah'a gideceğini duyuran Macron'un bölge liderleriyle görüşmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 31 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.