27 Ekim 2023 Cuma 20:33:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 20:33:00
Filistin'de iletişim krizi: Tüm bağlantılar koptu
Kaynak: AA
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Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze Şeridi'nde sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.
Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze Şeridi'nde sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.
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