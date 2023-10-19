"Filistin yanlısı protestocular polisle çatıştı" iddiası yalanlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Filistin yanlısı protestocuların Barselona'da polisle çatıştığına dair paylaşılan bazı görüntülerin gerçek dışı olduğunu duyurdu.
DMM, tarafından yayımlanan mesajda Barselona'da Filistin yanlısı protestocuların polisle çatıştığı iddia edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
DMM, sosyal medyada yaptığı paylaşımda söz konusu görüntülere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Filistin yanlısı protestocular Barselona'da polisle çatıştı" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerde polisle çatışanlar Filistin yanlısı protestocular değil, Kasım 2020'de İspanya'nın Barselona kentinde Covid-19 karantinasına karşı çıkan protestoculardır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Filistin yanlısı protestocular Barselona'da polisle çatıştı" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 19, 2023
İddiaya konu görüntülerde polisle çatışanlar Filistin yanlısı protestocular değil, Kasım 2020'de İspanya'nın Barselona kentinde Covid-19... pic.twitter.com/0bngQc3omc
- "Filistin yanlısı protestocular polisle çatıştı" iddiası yalanlandı
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