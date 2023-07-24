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24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:59:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:59:00

Filistin lideri Abbas Türkiye'ye geldi

Kaynak: AA

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Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

Abbas'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

Etiketler : Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Başkan Erdoğan davet Filistin lideri
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