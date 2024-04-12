İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştüğünü belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün bütün dünyanın gözü önünde İsrail'in Gazze'de yine hukuk tanımayan, ilke tanımayan, sınır tanımayan, sivillere, masumlara, sağlık çalışanlarına, gazetecilere yönelik katliamlarını görüyoruz. Buna karşı insanlık olarak vermemiz gereken o birlik görüntüsünü de maalesef veremiyoruz. Biz ne olursa olsun İsrail'in bu zulmüne, katliamlarına, soykırımına karşı çok güçlü şekilde ses vermeye ve hakikatin yanında durmaya çalışıyoruz." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde şunların da altını çizdi:

Fakat ne olursa olsun bu zulümler sürerken Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'n liderliğinde gerçekten küresel alanda vicdanın sesi olarak insanlığı bu zulme karşı dik bir şekilde ses vermeye çağırıyor. Hakikatin temsilcisi olarak İsrail'in yalanlarına, dezenformasyonlarına karşı mücadele ediyor. Uluslararası alanda Cumhurbaşkanımız yoğun bir diplomatik gayret ortaya koyuyor. Biraz önce Cumhurbaşkanımız Sayın Mahmud Abbas ile telefon görüşmesini tamamladı. Cumhurbaşkanımız orada da Sayın Mahmud Abbas'a çok açık ve net bir şekilde şunu vurguladı; "Ne olursa olsun İsrail'in Gazze'ye yönelik barbarca saldırıları karşısında biz dik durmaya devam edeceğiz ve İsrail bu zulmün bedelini ödeyecek" dedi.

Elbette şunun da altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı dahil ateşkes için tüm imkanları seferber etmemiz gerekir dedi. Yine tabiki Sayın Cumhurbaşkanımız her daim altını çizdiği üzere bütün Filistinli gruplar arasında bir insicamın olması gerektiğini de bu anlamda vurguladı. İsrail'e karşı dimdik birlik içerisinde mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koymuş oldu. Bu anlamda baktığımızda gerçekten Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşanan vahşet elbette bizim İslam dünyası olarak bayramı bir üzüntü içerisinde buruk bir şekilde karşılamamıza neden oldu.