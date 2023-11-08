Filistin Büyükelçisi Şubki: Gazze, tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur

Fas'ın başkenti Rabat'taki Filistin Büyükelçiliği önünde, Faslı ve Filistinli gazetecilerin düzenlediği Gazze'yle dayanışma gösterisinde konuşan Filistin Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubki, İsrail'in Gazze'yi çocuk mezarlığına çevirdiğine dikkat çekerek, "Gazze, tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur" açıklamasında bulundu.

Filistin'i ele geçiren tüm işgalcilerin son bulduğunu dile getiren Şubki, "Sonunda Gazze, Filistin ve Kudüs kaldı, onlar son buldu." dedi.

"İSRAİL KATLİAMLARININ ULUSLARARASI KAMUOYUNDA DUYULMASINDAN KORKUYOR"

Şubki, tarihin en büyük katliamına maruz kalan Filistin halkının sıkıntılarını, sesini aktaranların gazeteciler olduğuna dikkat çekerek "Büyükelçilik binasında bir kadirşinaslık olarak hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarının sergilendiğini" belirtti.

Şubki şunları söyledi:

"50'den fazla gazeteci hayatını kaybetti, çünkü İsrail, işlemiş olduğu iğrenç katliamlara dair fotoğrafların ve görüntülerin uluslararası kamuoyuna ulaşmasını istemiyor. Bu ay basın alanında en kötü ay."