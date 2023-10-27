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"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
27 Ekim 2023 Cuma 22:26:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 22:26:00

"Filistin Başbakanı: Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"

Kaynak: AA

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Filistin Başbakanı Iştiyye: Gazze Şeridi'yle iletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir.

Filistin Başbakanı Iştiyye: Gazze Şeridi'yle iletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir.
Etiketler : Filistin Iştiyye iletişim
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