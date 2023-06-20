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20 Haziran 2023 Salı 07:47:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 07:47:00

Fıkra değil gerçek

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Giresun'da denize 40 km mesafedeki 2 bin rakımlı Çaldağ Tepesi'nde bir efsaneden etkilenen köylüler 'deniz feneri' inşa etti.

Giresun'da denize 40 km mesafedeki 2 bin rakımlı Çaldağ Tepesi'nde bir efsaneden etkilenen köylüler 'deniz feneri' inşa etti. Fıkraları aratmayan manzarayı tamamlamak isteyen Makine Mühendisi Yusuf Çakır da hemen yanına 'tekne' yapmaya başladı.

BU ANCAK KARADENİZ'DE OLURDU

"Bu ancak Karadeniz'de olur" denilen olaylardan birisi daha Giresun'un Melikli Köyü'nde yaşandı. Denize 40 kilometre mesafede, 2 bin rakımlı Çaldağ Tepesi'ne yapılan deniz fenerinin ardından şimdi de aynı yere tekne yapılıyor. Deniz olmayan yere deniz feneri ve taka yapılmasını ilginç kılan ise yöre halkının bölgeye yerleşen atalarının tepelere doğru yükselen sisi deniz sanarak yapılan kayıkla denize açılmaya çalıştıkları efsanesi oldu.

TEPEDEKİ SİSİ DENİZ ZANNETMİŞLER

Melikli Köyü'nde yaşayan Makine Mühendisi Yusuf Çakır, bu efsaneden yola çıkarak, deniz fenerinden sonra bir tekne yapımına başladı. Çakır "Yaşadığımız coğrafyanın jeolojik yapısına baktığımızda geçmişte sular altında olduğuna dair izler var. Ayrıca yöredeki atalarımız tepelere doğru yükselen sisi deniz sanarak yapılan kayıkla denize açılmaya çalıştığına dair bir efsanesine var. Bu nedenle buraya deniz feneri yapıldı" dedi.

6 aydır tekne yapımıyla uğraşan Yusuf Çakır "Bu deniz fenerinin yanı sıra bir de tekne olması gerektiğini düşünerek böyle bir çalışma başlattım. İlk yapımına 9 metre olarak tasarladım daha sonra ise 13 metre olarak tamamladım" dedi.

Etiketler : Giresun Melikli Köyü Yusuf Çakır
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