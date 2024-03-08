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Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle bir araya gel...
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08 Mart 2024 Cuma 08:12:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 08:12:00

Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle görüştü

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Washington'da, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin ve beraberindeki Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldiği belirtildi.

Etiketler : hakan fidan abd washington
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