Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldi

Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldi

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Washington'da, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin ve beraberindeki Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldiği belirtildi.