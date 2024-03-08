Fidan, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardin ve Komite Üyesi Senatörlerle görüştü
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Washington'da, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cardin ve beraberindeki Komite Üyesi Senatörlerle bir araya geldiği belirtildi.
Bakanımız @HakanFidan, Vaşington'da, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardin ve beraberindeki Komite Üyesi Senatörler ile görüştü. �������� pic.twitter.com/0iHqHiP4Va— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 7, 2024
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