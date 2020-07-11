Feyzioğlu'ndan Tanrıkulu'na Wikileaks göndermesi: Sen kime hizmet ediyorsun TR 705 kod adlı şahıs
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun ‘baro düzenlemesi derin devlet operasyonu' sözlerine tepki gösteren Türkiye Barolar Birliği Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, Tanrıkulu'nun Wikileaks belgelerinde “TR 705” olarak kodlanmasını hatırlattı: Ben ülkemin, milletimin ve meslektaşlarımın hizmetindeyim. Sen kime hizmet ediyorsun TR 705 kod adlı şahıs.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada barolar yasasının bir derin devlet operasyonuyla getirildiğini belirterek “Niçin? Ekim ayında seçim var, aralık ayında Türkiye Barolar Birliği seçimi var, bu devletin en temiz çocuğunu yeniden başkan yapmak için” ifadelerini kullandı.
Tanrıkulu’na yaptığı konuşma sebebiyle sosyal medya hesabından tepki gösteren Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, “Ben ülkemin, milletimin ve meslektaşlarımın hizmetindeyim. Sen kime hizmet ediyorsun TR 705 kod adlı şahıs” dedi.
KOD ADI CIA YAN KURULUŞUNDAN
CIA’nin yan kuruluşu olarak bilinen Stratfor’un Türkiye’de kimlerle görüştüğüne dair Wikileaks belgeleri arasında yayınlanan bir belgeye göre Sezgin Tanrıkulu, söz konusu kuruluş tarafından “TR 705” adıyla kodlanmıştı. Raporun kaleme alındığı dönemde CHP yönetimine giren Tanrıkulu Stratfor Türkiye ile irtibatını kabul etmişti.
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