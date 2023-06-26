Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Asiye Gülen tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen ile imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Gülen ve Çamyar, savcılık sorgularının ardından FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.

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Savcılığın sevk yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Asiye Gülen hakkında, İzmir'deki ikametinde bulunamaması üzerine 15 Şubat 2019'da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Esenyurt'ta 22 Haziran'da yakalanan Asiye Gülen'in, geçmiş dönemlerde örgütle iltisaklı bazı şirketlerde 2007-2016 arasında SGK kaydının bulunduğu belirtilen sevk yazısında, adına Asya Katılım Bankasında 2001'de açılan hesabından farklı olarak 19 Şubat 2014 ve 18 Mart 2015 tarihlerinde katılım hesapları da açan Gülen'in 2014'te ay sonları itibariyle 2015 Aralık ayına kadar bakiye artışına gittiği yer aldı.

Yazıda, Asiye Gülen'in kullandığı cep telefonu ile örgütün tepe yöneticilerinden Barbaros Kocakurt ve Süleyman Uysal isimli şahıslarla toplam 7 kez irtibatın bulunduğu ve 18 Kasım 2015 itibariyle örgüt mensuplarının yoğun katılım gösterdiği Pak Eğitim İş Sendikasına üyelik başvurusu yaptığı kaydedildi.

Şüphelinin bu hususta Kaynak Holding çalışanı olduğu değerlendirilen Recep Göktaş ile mail yazışması yaptığı aktarılan yazıda, İzmir'deki ikametinde yapılan aramalarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait ya da onun isminin geçtiği bir çok kitap ile ses kayıtlarının bulunduğu CD'lerin ele geçirildiği anlatıldı.

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Sevk yazısında, şüphelinin inkara dönük savunma yaptığı belirtilerek, birlikte yakalandığı Mustafa Çamyar'a ait ikamette birçok dijital materyal ele geçirildiği, olağan dışı şekilde yüksek miktarda dolar cinsinden yabancı para ve F serisi 1 dolar bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli Mustafa Çamyar'ın cep telefonu içeriklerinde "Hoca efendi" ibaresinin yer aldığı mesajların bulunduğu vurgulanan yazıda, Asiye Gülen ile Çamyar'ın ifadelerindeki çelişkiler bir arada değerlendirildiğinde her iki şüphelinin yurt dışı ile irtibatının olduğu tespitine yer verildi.

Yazıda, ikisinin de yakalanış biçimleri ve ikamette bulunan yüksek miktardaki dövizler ile yurt dışına kaçma girişiminde bulunabilecekleri değerlendirilerek, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin olduğu gerekçesiyle tutuklanmaları istendi.

Asiye Gülen ve Çamyar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.