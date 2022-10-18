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FETÖ'ye büyük operasyon! Bakan Soylu: Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüpheli gözaltına alındı
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18 Ekim 2022 Salı 15:07:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 15:07:00

FETÖ'ye büyük operasyon! Bakan Soylu: Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: DHA

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İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Soylu, şafak vakti gerçekleştirilen operasyonun çok gizli yürütüldüğünü bu sebeple açıklanmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, Bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) operasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, 8 ay süren titiz çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde başlatılan operasyonun, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonu içerisinde yürütüldüğünü kaydetti.

Bu operasyonun, "şafak operasyonu" olmadığının altını çizen Soylu, "Örgütün yurt dışına firar etmiş üst düzey mahrem sorumluları tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulanmasına devam edilmesi konusundaki tespitler üzerine gerçekleştirilen bir operasyondur. FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli ve sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır." bilgisini paylaştı.

Para transferlerinin kargo ve bankamatikler üzerinden gerçekleştirildiğinin belirlendiğini söyleyen Soylu, "Yaklaşık 8 ay boyunca gerek kargo gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır." dedi.

Bakan Soylu, yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından, Türkiye'de örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için örgüt mensuplarına düzenli şekilde yaklaşık 3 ile 6 bin lira arasında para transferi yapıldığını bildirerek, "Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında kartsız işlem, kargo içerisine gizleyerek ve fiziki buluşmayla bu sağlandı. Bu operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı alındı ve şu ana kadar da 543 kişinin gözaltısı gerçekleştirildi." diye konuştu.

Operasyonun, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği izinle 59 ilde eş zamanlı olarak icra edildiğini belirten Soylu, operasyonla ilgili diğer ayrıntıların Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılacağını ifade etti.

Bakan Soylu'ya eşlik eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan da operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etiketler : Süleyman Soylu fetö operasyon
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