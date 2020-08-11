FETÖ'nün Zaman Gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Binası oldu
Kaynak: DHA
FETÖ'nün karargah gibi kullandığı İstanbul Yenibosna'daki 'Zaman' binası, Bakırköy Adliyesi Ek Binası oluyor.
İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 4 Mart 2016'da kayyum atanan Bahçelievler Yenibosna'daki bulunan FETÖ terör örgütüne ait Zaman Gazetesi, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında 27 Temmuz 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı. Uzun süredir boş durumdaki bina Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor. Binaya 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' yazılı tabela asıldığı görüldü.
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- FETÖ'nün Zaman Gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Binası oldu