24 Haziran 2020 Çarşamba 11:55:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 11:55:00
FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon! 65 kişiden 41'i gözaltına alındı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 41'i yakalandı.
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