FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 42 gözaltı kararı
Kaynak: AA
Balıkesir merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için Balıkesir'in yanı sıra Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 52 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin, birer üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve uzman onbaşı ile 6 astsubay olmak üzere 10'unun halen görevde bulunduğu, 29'unun emekli ya da eski askeri okul öğrencisi olduğu, 3'ünün ise örgüt bünyesinde "mahrem imamlık" yaptığı öğrenildi.
- İstanbul'da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2'si aşı yaptırdı
- FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
- Sözlü sınav sonucuna göre 30 personel alacak
- Diyarbakır'daki programda katılımcılara telefonla hitap etti
- Bülent Turan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 12 Eylül tepkisi: İnsan biraz utanır
- Bakan Soylu: Benim en zor gecelerimden bir tanesiydi