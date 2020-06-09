FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli iki farklı soruşturmada toplam 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul'da da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 158 şüpheli gözaltına alındı.
Kamuoyunda ankesör soruşturması olarak bilinen, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik geçmişte gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı oldukları ve itirafçıların verdikleri ifadeler ile tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Şüphelilerin verdiği ifadeler ve yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde kurduğu mahrem yapılanmasındaki 158 şüpheliyi belirleyen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Haziran günü sabah erken saatlerde İstanbul merkezli olarak 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
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