FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve dün MİT ile emniyetin düzenlediği operasyonda İzmir'de yakalanarak İstanbul'a getirilen kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve dün MİT ile emniyetin düzenlediği operasyonda İzmir'de yakalanarak İstanbul'a getirilen kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Detaylar geliyor...
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır
- FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış tutuklandı
- Burdur'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı
- "Türkiye savunma sanayi pazarında önemli bir üretici ve ihracatçı konuma yükselmiştir"
- Başkan Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti
- Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli protokolü açıklayan Özdağ, Özel'i hedef aldı