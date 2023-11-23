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23 Kasım 2023 Perşembe 16:39:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 16:39:00

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış tutuklandı

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve dün MİT ile emniyetin düzenlediği operasyonda İzmir'de yakalanarak İstanbul'a getirilen kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve dün MİT ile emniyetin düzenlediği operasyonda İzmir'de yakalanarak İstanbul'a getirilen kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Etiketler : fetö mehmet kamış tutuklama
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